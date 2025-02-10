CTP’nin öncü isimleri Boğaziçi’nde anılacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) mücadele tarihine damga vuran isimler, 11 Şubat 2025 Salı günü saat 14:00’te Boğaziçi Kabristanlığı’nda düzenlenecek törenle anılacak.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) mücadele tarihine damga vuran isimler, 11 Şubat 2025 Salı günü saat 14:00’te Boğaziçi Kabristanlığı’nda düzenlenecek törenle anılacak.
CTP’nin ilk örgütlenme çalışmalarının başladığı Boğaziçi köyünde, Dr. Mehmet Salih Yanmaz, YENİDÜZEN Gazetesi’nin isim babası Rezvan Konti ve Savaş Solmazcan’ın kabirleri başında bir anma töreni gerçekleştirilecek.
CTP’nin köklü mücadele geleneğinde büyük önem taşıyan isimler, her zaman parti tarihindeki öncü rolleriyle hatırlanıyor. Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılacak.
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