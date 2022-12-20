CTP’nin Lefkoşa adayları, Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri Başkan adayları, Alevi Kültür Merkezi yetkilileri ve üyeleriyle Cihangir’de bulunan Cemevi’nde görüştü.

CTP Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de görüşmede hazır bulundu.

Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cengiz Demir ve üyelerle bir araya gelme fırsatı yakalayan CTP’li adaylar, projelerini paylaşma fırsatı yakalarken, üyelerle görüş alışverişinde de bulundu.

USAR İNCİRLİ: GELECEK AYDINLIK OLACAK, GELECEK EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN OLACAK

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın iyi yönetilmediğini belirtti. Usar İncirli, “Bu ülke iyi yönetilmiyor. Bu ülkede hükümette olanlar da Cumhurbaşkanlığı sarayında oturan da Lefkoşa’yı yönetenler de iyi yönetim yapmıyor” dedi. Şehrin bir yerinde, insanı etkileyen bir sorun varsa, o sorunun belediyenin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, Değirmenlik ve Gönyeli’nin sokaklarının aydınlıkken, Lefkoşa’nın sokaklarının karanlık olduğunu vurguladı. Her açıdan nefes alan bir Lefkoşa hayalinde olduklarının altını çizen Usar İncirli, “Lefkoşa iyi yönetilmediği için borç batağındadır. CTP’li belediyelerin borçları yoktur. Lefkoşa’nın 350 milyona yaklaşan borcu var ve yıllardır enkaz edebiyatının arkasına saklanan bir yönetimle yönetiliyor” diye konuştu. Lefkoşa’nın ayakları üzerinde durmasını sağlayacaklarını kaydeden Usar İncirli, “Biz Lefkoşalıların ve bütün Kıbrıslı Türklerin sosyal olarak da kalkınmasını, ilerlemesini sağlayacağız. 25 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak bu ülkede. Bu seçim yeni dönemi başlatacak. Ayakları üzerinde duran Lefkoşa’yı bizimle kavuşturacak. Hiçbir zenginlik oturduğumuz yerden gelmez. Emek vermek mecburiyetindeyiz. Verdiğiniz destekler için yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Gelecek aydınlık olacak, gelecek eşitliğin ve özgürlüğün olacak” ifadelerini kullandı.

BENLİ: CTP’LİLERİN YÖNETTİĞİ BELEDİYELER, EN İYİ BELEDİYELERDİR

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli ise yaptığı konuşmada, 16 yıldır yerel yönetici olarak ekip arkadaşlarıyla birlikte halka hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizdi. Gerçekten çok ama çok çalıştıklarına vurgu yapan Benli, “Sorumlu olduğumuz kenti, aldığımız yerden daha ileriye taşıdık” dedi. CTP’lilerin yönettiği belediyelerin en iyi belediyeler olduğuna dikkat çeken Benli, “CTP’li belediyeler emekten yana belediyelerdir. Hizmet verdiğimiz yerlerdeki halkımız, aldığı hizmetleri takdir edecektir” dedi. Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı dönemlerden geçtiğini de anımsatan Benli, memleketin iyi yönetilmediğini kaydetti. Benli, “Yerel seçimlerde sadece yerel hizmeti değerlendirmiş olmayacağız. Önemli bir eşik olacak. Eğer bu yerel seçimlerden başarılı çıkabilirsek, ülke yönetiminde de söz sahibi olacağız. Önümüzdeki seçimler ülkemizin daha iyi yönetilmesi için de fırsatlar içermektedir” diye ekledi.

KARAVEZİRLER: 531 KARARA OYBİRLİĞİYLE İMZA ATTIK

Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve CTP Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ise konuşmasında sözde yerel yönetimler reformundan bahsetti. Karavezirler, “28 belediyeyi bir anda 18 belediyeye düşürttüler. 18’e düşerken ismimiz de değişti. 18 belediye içinde Lefkoşa’nın 4 belediyesi vardı, 3’e düştü” dedi. Gönyeli de Değirmenlik Belediyelerinin durumunun ortada olduğunun altını çizen Karavezirler, “Lefkoşa da tam ortamızdadır ve durumu da ortadadır. El birliğiyle Lefkoşa sınırları içerisinde de CTP yürekleri atacak” dedi. Bir aile ortamı içerisinde belediyeyi yönettiklerini vurgulayan Karavezirler, “Bölge halkıyla bütünleşerek belediyeyi ileriye taşıyacağız dedik ve öyle yaptık. 531 karara oybirliğiyle imza attık. Yeni dönemde de aile ortamını yaratacağız” diye konuştu. Karavezirler, “Sevgi, saygı ve güvenle yolumuz açık olacak. Misafir ettiğiniz için teşekkür ederim” diye ekledi.

CENGİZ: GÜZEL GÜNLERE HEP BİRLİKTE KOŞALIM

Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cengiz Demir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Güzel günlere hep birlikte koşalım” ifadelerini kullandı. Ziyaretlerinden dolayı CTP adaylarına teşekkür eden Demir, başarı dileklerini de iletti. Demir, “Bizlerin kalbi her zaman emekten ve mazlumdan yana olmuştur. Bizi hissedenlerle beraber olmuştur” diye konuştu. Cemevi’nin yapımında emeği geçen Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karaveziler ile Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Y. Benli’ye teşekkür eden Demir, “Gönlümüz Lefkoşa’nın daha güzel bir ilçe olmasından yanadır” dedi.