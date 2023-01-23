CTP’nin İhtiyat Sandığı’ndaki fon ile ilgili yasa ve ivedilik önerisine ret

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili ivedilik önergesi ÜstEl Hükümeti’nin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi.

Önerge sahibi olarak konuşan Barçın, yasa önerisinin komitede ivedi bir şekilde görüşülmesi için hem yasa, hem de ivedilik önerisi verdiklerini belirterek, “Muradımız şu; İhtiyat Sandığında on binlerce insanın bikrimi var. Bu birikim göz göre göre erimekte. Bunun önüne geçmek noktasında bir adımdır bu öneri. Şu anda fonun idaresindeki kişilerin görev sınırlaması yok. Biz getirdiğimiz yasa önerisinde fona nitelik kazandırmayı murat ediyoruz” dedi.

Barçın, “Esas gailemiz, şu anda fonu emekçiler tarafından birken paraları resmen erimekte. Son 15 yılda fonda birikimi olan emekçilerin enflasyon payını çıkarttığımızda ve faizleri eklediğimizde reel anlamda 15 yıl önceye göre yüzde 43 alım gücü geriledi. Bu fonun daha verimli yönetilmesi adına bu öneriyi yaptık” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü bilincinde olduğunu belirten Barçın, “Ama 1 yıldır fondaki birikimler eriyor. Daha fazla kaybedecek zamanımız yok. Emekçilerin birikimini bir an önce gelir sağlayıcı şekilde yapılandırmamız gerek. Bu iş ne UBP ne CTP ne DP ne de YDP işidir. Burada bugün bu koltuklarda oturan insanların da paraları bu fona yatmaktadır. Bu fonun düzgün bir şeklide değerlendirilmesi gerek. Bu sebeple ivedilik istiyoruz, tüm vekillerden destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Taçoy, “ret” vereceğini söyledi, destek istedi

İvedilik önerisi üzerine kürsüye çıkan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ise, “Maalesef bu öneriye ret oyu vermek mecburiyetindeyim. İktidar milletvekillerinden de istirhamım, ret oyu vermeleri yönünde” dedi.

Taçoy, “Geleceği düşünülmeden yapılmış bir öneri var. Sadece sendikalarımızı ve onların haklarını korumak için bu öneri söz konusudur. Bu nedenle çalışmayı takdirle incelediğimi, incelemeye devam edeceğimi, yasamızı meclise göndereceğimi buradan söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Taçoy ayrıca soru üzerine, Şubat sonu itibariyle, İhtiyat Sandığı ile ilgili değişiklik yasa tasarısını meclise sevk edeceklerini de söyledi.

Konuşmaların ardından öneri oylandı, ÜstEl Hükümeti Milletvekillerinin ret oylarıyla reddedildi.