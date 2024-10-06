CTP'li vekiller Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’ya saldırdı

CTP’nin düzenlediği barış etkinliğinde, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’ya saldıran M.A. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi günü CTP’nin düzenlediği barış etkinliği nedeniyle Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Arasta sokağın trafiğe kapatıldığını ancak zanlının, kullanımındaki araçla bölgeye girmeye çalıştığını söyledi.

Polis, CTP Milletvekilleri Barçın ve Solyalı’nın zanlıyı, bölgenin trafiğe kapalı olduğu konusunda uyardığını belirtti.

Zanlının uyarı üzerine Devrim Barçın’a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “Nedir sizden çektiğimiz, adam mısınız lan? Toplandınız burada çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp uygunsuz tavr-i harekete bulunduktan sonra her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “Nedir sizden çektiğimiz, adam mısınız lan siz?” demek suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben yüksek sesle “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp her iki eli ile tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavri harekette bulunduğunu belirtti.

Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalkmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, olaydan önceki gece söz konusu yerde içtiğini, sarhoş olup ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri safr etmediğini ve milletvekillerini tanımadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğullari zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.