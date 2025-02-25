CTP’li vekil Barçın, DPÖ ‘danışmanının’ işe gitmeden maaş çektiğini belgelerle ispatladı

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü’ne (DPÖ) ‘danışman’ olarak istihdam edilen Özgür Yeleğen’in kamuda işe işe gitmeden maaş çektiğini belgelerle ispatladı.

Barçın, söz konusu şahsın 2020 yılından bu yana “yatırım danışmanı hizmeti veren” kurumsal bir şirkette “bölge müdürü” olarak çalıştığına dair Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki kayıtlarına ulaştı.

Meclis kürsüsünden söz konusu belgeleri gösteren Barçın, Yeleğen’in, özel şirketten 270 bin TL maaş çektiğini, ancak Başbakanlık’ta sözleşmeli şekilde istihdam edildiğine dair sigortalarda kaydı bulunmadığını belirtti.

Barçın, Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmeli şekilde istihdam edilen Yeleğen’e ilişkin Başbakanlık tarafından sigorta yatırımı yapılmadığını, çünkü yapılması halinde “tam zamanlı” olarak kamudaki işine gitmesi gerektiğini, ancak hali hazırda tam zamanlı bir işi olması nedeniyle Başbakanlık tarafından sigortalarda yatırım yapılmadığını ifade etti.

“Bu memlekette hemşire, doktor, öğretmen işe alalım diye canımızı yedik. 270 bin lira kazanan insana, gel bir de sana kamuda işe gitmeden sözleşmeli maaş verelim diyorsunuz” diyen Barçın, “Görev olarak da, televizyona çıkıp, 2-3 kelime etmesini söylüyorsunuz. Halkın vergilerini buraya kullanmaya hiç utanmıyor musunuz? Nasıl bir çark kurdunuz? İstihdam ediyor ama sigortalara bildirilmiyor. Bildirilse, tam zamanlı olarak işe gitmediği ispatlanacak” ifadelerini kullandı.

“Bu ülke tarihinde bir ilki daha yaşattınız. Normalde kamu çalışanına ikinci iş yasağı vardı. Bu kez kamu ikinci iş gibi adamı işe aldınız” ifadelerini kullanan Barçın, “Bu şahıs devlette işe gitmiyor, tam zamanlı olarak, kurumsal bir yatırım şirketinde bölge müdürlüğü yapıyor. Kamudan aldığı parayı da UBP Parti Meclisi üyesi olarak Ünal Üstel’in yatırım danışmanı sıfatıyla ekranlara çıkıp, halka yalan yanlış bilgi vermekle kullanıyor. Siz nasıl bir çark kurdunuz?” diye sordu.

Barçın’ın ispatı üzerine Meclis Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, ilk olarak Barçın’ın “konuşma yapacağı konunun başlığından farklı bir konuda konuştuğunu” söyleyerek, bu noktadan eleştirmeye çalıştı, başaramadı.

CTP Milletvekillerinin baskıları sonucu iddialara yanıt vermek zorunda kalan Berova, uzun cümleler kurdu ancak yine hiçbir şey söylemedi.

“Yurttaşın zar – zor kendi gelirinden ödediği vergiler, yandaş atamalara, usulsüz istihdamlara kullanılıyor”

Pazartesi günkü Meclis Genel Kurul toplantısında, Başbakanlık ile ilgili Teşkilat Yasası’nı görüştükleri sırada, Meclis kürsüsünden, “yasadışı atamalar ve işe gitmeden, yasadışı şekilde maaş alanlar” konusunda bir konuşma yaptığını anımsatan Barçın, bunun üzerinde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, “gerekirse tutanakları bul getir, okuyalım” dediğini anımsattı.

Barçın, “Bunu önemsiyorum, çünkü ülkenin içinde bulunduğu dar ekonomik dar boğazdan geçtiği böylesi bir dönemde, yurttaşın zar – zor kendi gelirinden ödediği vergilerin, yandaş atamalara, usulsüz istihdamlara kullanılması büyük problem arz ediyor” dedi.

Pazartesi günkü Meclis oturumunda, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atn’un, Meclis İçtüzüğü gereği Başbakana yöneltilen sorulara, Başbakanın yokluğunda, bakanların cevap verebileceğini söylediğini anımsatan Barçın, “Dün hangi soruları yöneltmiştik ve hiçbir bakan yanıt verememişti? Başbakan burada yine yok. Dün kaçtı, bugün yerine bıraktığı bakanlar bugün ortaya koyacağımız iddialara ne yanıt verecekler göreceğiz” dedi.

Yeni Din İşleri Dairesi Başkanı’nın ‘usulsüz’ ataması…

Yeni bir Din İşleri Dairesi Başkanı’nın atandığını anımsatan Barçın, “Din İşleri Dairesi Başkanı, Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanır. Bu atamanın yapılabilmesi için bu Meclis oturdu ve yasa yaptı. Dedik ki; daire içinden atanacak kişilerin en az yöneticilik hizmetleri sınıfında olması gerekir. Ama görüyoruz ki ataması yapılan bu kişi, yüksek imam kadrosunda bulunuyor. Yasaya aykırı şekilde bu kadroya vekalet verilmiş. Bu konuda izahat alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üstel tek bir yanıt veremiyor, bu UBP tarihinde de ülke siyasi tarihinde de bir ilk”

Başbakan Ünal Üstel’in adeta memleketten kaçmış gibi davrandığını, “sus – pus” olduğunu belirten Barçın, “Ama basın açıklamalarını görseniz, sanki burada bambaşka bir başbakan var. Ama karşımıza gelip ortaya koyduğumuz kanıtlı, ispatlı donelere karşı çıkıp tek bir yanıt veremeyen bir Ünal Üstel var. Bu, UBP parti yönetiminde de, ülke siyasi tarihinde de bir ilktir. Biri sana usulsüz atama yaptığını söyleyecek, sen hiçbir yanıt veremeyeceksin. Hatta hiçbir bakan da yanıt veremeyecek” şeklinde konuştu.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, sadece Din İşleri Başkanı konusunda değil; Posta Dairesi Müdürü ve İskan Dairesi Müdürü konusunda da yasadışı atama yaptığını belirten Barçın, “Bunun aksini iddia ediyorsanız, çıkın Savcılık görüşünü gösterdin” dedi.

DPÖ’nün “işe gitmeden maaş çeken” danışmanı konusu…

Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü’ne (DPÖ) ‘danışman’ olarak istihdam edilen Özgür Yeleğen’e ilişkin isim vermeden konuşan Barçın, “Bu şahsın sözleşmesinin uzatıldığını, 5 ay boyunca işe gitmeden maaş aldığını ortaya koyduk. 2 hafta önceki Meclis Genel Kurulu toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya söylediği sözü yerine getirmediğini, getirmek için ne yapacağını sorduk. Bugün konuşacağım dedi. Berova ne dedi? Hep birlikte tutanaklardan okuyalım” diyen Barçın, Berova’nın konuşmasını, tutanaklardan okudu:

“Sayın Devrim Barçın çıktı ve buradan bir iddiada bulundu. Sayın Barçın, en az benim kadar biliyor ki Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin harcamalarıyla ilgili ödeme yapan memurların bu konuda sık eleyip dokurlar. İç denetimden geçince ödeme yapılabilir. Eğer burada bir hata olmuşsa, hemen ilgili müdürden araştırma – soruşturma isteyeceğim. Eğer fazla ödeme olmuşsa, bu ilgili kişiye de ödenen maaşların hepsini kuruşu kuruşuna iade edilmesi için yasal koşullar işlenecektir. Ama burada bir iddia vardır bunu araştırıp gerçekliğini söyleyeceğiz.”

Özdemir Berova’nın bu açıklamasının üzerinden 2 hafta geçtiğini anımsatan Barçın, “2 hafta sonra cevap verilmedi, sözleşmesi sırf fazladan ödenen para geri alınmasın diye yenilendi. Bu iddialara yanıt istiyoruz” dedi.

Barçın, işe gitmeden maaş aldığını belgelerle ispatladı

Özdemir Barova’nın dünkü Meclis Genel Kurul toplantısında Hükümet adına yaptığı açıklamada, “biz böyle bir bulguya rastlamadık” dediğini anımsatan Barçın, “Ben size, işe gitmeden maaş çektiğini şimdi belgelerle ispatlıyorum” ifadelerini kullandı.

Barçın, kürsüden belgelerle yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu şahsın sözleşmesi 26 Ekim 2023 tarihinde imzalandı. 1 yıllığına istihdam edildi. Sözleşmesi bitti, 5 ay boyunca işe gitmeden maaş aldı. 11 Şubat 2025’de de sözleşmesi geriye dönük ödeme yapılmaması adına uzatıldı. Elimde, bu şahsın sosyal sigorta dökümü var. Bu şahsın Başbakanlık’ta işe alındığına dair işe giriş kaydı yok! Ama buna rağmen Maliye Bakanlığı parayı yolluyor. Kimin parasını? Halkın parasını! Başbakanlığın, bu şahsı işe aldık diye sigortaları bilgilendirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bu kişiyi sözleşmeli personel olarak, tam zamanlı olarak istihdam ediyorlar. Ancak bu şahıs, sigortalardaki kaydına göre, çok kurumsal bir şirkette, yine tam zamanlı olarak ‘bölge müdürü’ olarak çalışıyor. Ayda 270 bin TL kazanıyor. Sigortalardaki yatırım, bu maaş üzerinden yapılıyor.”

270 bin TL maaşlı şahsa, bir de “işe gitmeden” kamu maaşı

Söz konusu şahsın öze sektör çalışanı olarak özel bir şirketten 270 bin TL maaş çektiğine dair sigortalarda kaydı olduğunu yineleyen Barçın, “Bu kısmı beni ilgilendirmez. Ama DPÖ’ye danışman olarak istihdam edilmesine dair sözleşmenin başladığı tarihte ve öncesinde ilgili şirkette bölge müdür diye sigortalarda kaydı var. Düzenli olarak maaşı yatıyor. Bu ülke tarihinde bir ilki daha yaşattınız. Normalde kamu çalışanına ikinci iş yasağı vardı. Bu kez kamu ikinci iş gibi adamı işe aldınız” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Bu şahıs devlette işe gitmiyor, tam zamanlı olarak, kurumsal bir yatırım şirketinde bölge müdürlüğü yapıyor. Kamudan aldığı parayı da UBP Parti Meclisi üyesi olarak Ünal Üstel’in yatırım danışmanı sıfatıyla ekranlara çıkıp, halka yalan yanlış bilgi vermekle kullanıyor. Siz nasıl bir çark kurdunuz?” diye sordu.

“Halkın vergilerini buraya kullanmaya hiç utanmıyor musunuz?”

Söz konusu şahsın, özel sektördeki yatırımlarının 2020 yılında başladığını, DPÖ danışmanı olarak istihdam edildiğine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığı tarihlerde de özel sektörden yatırımlarının devam ettiğini belirten Barçın, şöyle devam etti:

“Bu memlekette hemşire, doktor, öğretmen işe alalım diye canımızı yedik. 270 bin lira kazanan insana, gel bir de sana kamuda işe gitmeden sözleşmeli maaş verelim diyorsunuz. Görev olarak da, televizyona çıkıp, 2-3 kelime etmesini söylüyorsunuz. Halkın vergilerini buraya kullanmaya hiç utanmıyor musunuz? Nasıl bir çark kurdunuz? İstihdam ediyor ama sigortalara bildirilmiyor. Bildirilse, tam zamanlı olarak işe gitmediği ispatlanacak.”

“Ben bu şahsın işe gitmeden maaş aldığını ispatladım” diyen Barçın, “Bu kişi özelde işe gidiyor. Kamu Görevlileri Yasası’na göre işte olması gerektiği saatlerde işte olmadığı, buna rağmen maaş çektiği ortaya çıktı. Bu sorulara cevap istiyoruz. Sayıştay Başkanlığı’na gittik, gerekişe Savcılığa da gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı uzun cümleler kurdu ama yanıt veremedi…

Barçın’ın ispatı üzerine Meclis Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, ilk olarak Barçın’ın “konuşma yapacağı konunun başlığından farklı bir konuda konuştuğunu” söyleyerek, bu noktadan eleştirmeye çalıştı, başaramadı.

CTP Milletvekillerinin baskıları sonucu iddialara yanıt vermek zorunda kalan Berova, uzun cümleler kurdu ancak yine hiçbir şey söylemedi.

Berova, söz konusu şahsın “kamuda işe gittiğine dair” belgelerin, maaşının ödenmesi için Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne sunulduğunu, bunun üzerine ödemelerin yapıldığını ifade etti.

Barova, CTP’nin Sayıştay Başkanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulunduğuna işaret ederek, “Günün sonunda Sayıştay Başkanlığı’ndan çıkacak her türlü karara saygı duyacağız. Biz de savcılığa soracağız” dedi.

Berova, Barçın’ın Din İşleri Dairesi Başkanı’nın atanması konusunda yaşanan usulsüzlüğe de işaret ederek, “Bu konudaki çalışma yapılıyor, çalışmanın sonucu bu sabah itibariyle zorlamadık. Çünkü Barçın’ın resmi konuşma istemi başlığında bu konu yoktu” yanıtını verdi.