CTP’li gençler piknikte buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü üyeleri geçtiğimiz pazar günü Boğaz Piknik Alanı'nda buluştu ve “Kendin getir, kendin pişir” sloganıyla piknik yaptı.

Yoğun bir katılımla piknik gerçekleştirilen pikniğe bazı CTP milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte, çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelere de yer verildi.