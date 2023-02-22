CTP’den Voleybol Federasyonu’na taziye ziyareti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu sabah Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu’na giderek depremde yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini iletti.

Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyetinde MYK üyeleri Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli, Armağan Candan, Filiz Besim ve Ürün Solyalı da yer aldı.

6 Şubat tarihinde Türkiye’nin Güneydoğu illerini etkileyen deprem felaketi sırasında voleybol finalleri için Adıyaman’daki Isias Hotel’de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) öğrencilerinin bulunduğu otelin tamamen yıkılmasının ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinden giden kafileden 35 kişi yaşamını yitirmişti.

CTP heyeti, bu can kayıplarından dolayı hem taziyelerini federasyon yetkililerine aktarmak, hem de bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği hakkında görüş alış verişi yapmak için Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu’nu ziyaret ederek Başkan Enver Kaya ile bir araya geldi.

ERHÜRMAN: ATEŞİN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ YERDEYİZ

Görüşme esnasında kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, büyük bir acı yaşadıklarını ve ateşin en çok düştüğü yerin Voleybol Federasyonu olduğunu ifade etti. Gelmiş geçmiş en başarılı nesillerden birisi olma yolunda ilerleyen GMTMK voleybol takımı oyuncularını depremde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Erhürman, taziye mesajlarını iletmek için federasyonu ziyaret ettiklerini söyledi.

KAYA: 15 YILA DAMGA VURACAK BİR NESLİ KAYBETTİK

Erhürman’ın ardından söz alan Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya da, önümüzdeki 15 yıla damgasını vuracak bir nesli kaybettiklerini söyledi. İçinde bulundukları durumun son derece üzücü olduğuna dikkat çeken Kaya, derin bir yara aldıklarını kaydetti. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri aşmaya çalışacaklarına değinen Kaya, diğer öğrenci takımlarının maçlara devam etmek ve arkadaşlarının mücadelesini daha yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Mart ayı başında Rauf Raif Denktaş Kupası Finali’ni Mağusa’da oynatma hedefinde olduklarını dile getiren Kaya, süreç içerisinde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yaşatılması için çeşitli organizasyonlar da düzenleyeceklerini söyledi.