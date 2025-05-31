CTP’den Uluslararası Topluma Çağrı: “Gazze’deki Katliam Derhal Durdurulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “insanlık dışı bir katliam” olarak niteleyerek, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Partiden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin uyguladığı politikaların bir “soykırım” olduğu ifade edilerek, Gazze’de yaşananların hem insani değerlere hem de bölge barışına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Filistin halkının maruz kaldığı bu insanlık dramı, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini gerektirmektedir. Netanyahu rejimine karşı net bir tavır alınmalı, Gazze’deki katliam derhal durdurulmalı ve kalıcı barış için adil bir çözüm bulunmalıdır” denildi.

CTP, daha önceki açıklamalarını da hatırlatarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı temelinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını yineledi. Açıklamada, “Uluslararası toplumu bu vahim duruma karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.