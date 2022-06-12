CTP’den gazetecilere TAM DESTEK

Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yapılan açıklamada; “Bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere de kilit vurulmasına asla izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir!” denilerek, gazetecilerin eylemine desteğini yineledi.

Yapılan açıklamada; “Tüm toplumumuzu, gazetecilerin yarın akşam Meclis önünde düzenleyeceği eyleme katılmaya davet ederiz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. “Özgürlük Senden Büyük, #Dokunma” kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına, CTP olarak desteğimiz tamdır. Müdahale mahsulü olarak göreve getirilen gayri meşru Üstel hükümeti, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Meclis’e bir asır öncesine ait yasa önerileri getirmiş ancak bu öneriler muhalefetin dirayetli duruşu sayesinde geri çekilmişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Brliği ise, üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldırıp düşünceyi suç kapsamına almak isteyen yasalara karşı başlattığı eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam edeceğini açıklamıştır. İfade ve basın özgürlüğüne her daim sahip çıkan CTP, bu eylemlerde gazetecilerin yanında yer alacaktır.

Bilinmesini isteriz ki, CTP, bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere de kilit vurulmasına asla izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir! Tüm toplumumuzu, gazetecilerin yarın akşam Meclis önünde düzenleyeceği eyleme katılmaya davet ederiz."