CTP Parti Meclisi’nin genel sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirlemesinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile partinin yeni genel sekreteri Erkut Şahali, basına kısa bir açıklama yaptı.

İki isim de “CTP’de makam mevki yoktur, görev ve sorumluluklar vardır” dedi, önümüzdeki seçimlere yönelik kolektif çalışma mesajı vererek, yaklaşan seçimlere işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi’nin ortak kararlılığı ve demokratik olgunluğu içerisinde çok adaylı bir seçim geçirdiklerini belirtti.

“Kim hangi görevi üstlenirse üstlensin, Parti Meclisi’nde olsun ya da olmasın; tüm arkadaşlarımız kolektif çalışma içerisinde, en yoğun şekilde yer alacaklar” diyen Erhürman, “Hep söylüyoruz, CTP’de makam mevki diye bir şey yoktur, görev ve sorumluluk vardır. Zorlu bir sürece giriyoruz, önümüzde seçimler var. CTP’nin her bir ferdi genel başkan, genel sekreter gibi, bu sorumluluğu üstlenmiş şekilde, seçim sürecinde emeğini harcamaya devam edecek” dedi.

CTP’nin yeni genel sekreteri Erkut Şahali ise “Genel Sekreterlik, son derece onurlu ve önemli bir görev. Aynen, CTP’nin diğer tüm görevleri gibi” dedi, “Sayın başkanın talimatları ve MYK’nın görüşleri çerçevesinde ciddiyetle görevimin başında olacağım” ifadelerini kullandı.

Şahali, “Son derece zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Önemli bir toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir dönemde, CTP toplum için umut olmaya devam edecek. Ben de bu süreçte, bir nefer olarak taşıdığım sorumluluğu yerine getireceğim” dedi.