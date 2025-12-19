CTP’de Genel Sekreter ve MYK belirlendi
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Parti Meclisi’nde yeni Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Parti Meclisi’nde yeni Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.
CTP’nin yeni Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi olurken, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Fazilet Özdenefe, Feriha Tel, Fide Kürşat, Fikri Toros, Filiz Besim, Hasan Öztaş, Koral Aşam, Murat Şenkul ve Ürün Solyalı’dan oluştu. MYK’nın ilk toplantısında görev dağılımının yapılacağı belirtildi.
Bu haber toplam 345 defa okunmuştur
Etiketler : Cummhuriyetçi Türk Partisi