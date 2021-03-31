CTP ve POGO'dan 2 toplumlu panel

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren POGO ile birlikte “Dikenli Tellerin iki tarafında birlikte: Krize kadın bakışıyla cevabımız” adlı panel düzenledi. Panelde, bir yıldan beridir tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da devam eden koronavirüs pandemisi ve pandeminin kadınların iş hayatlarına yönelik etkileri ele alındı. Facebook’ta çevrimiçi düzenlenen panelde selamlama konuşmaları Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli ve POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Kukuma yaparken, panel detayları da Kadın Örgütü MYK Üyesi Simge Okburan ve POGO Kadın Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Stavri Kalopsidiotou tarafından yapıldı. Paneli çok sayıda Kadın Örgütü üyesi takip etti.

İncirli: Pandemi, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini artırdı

“Dikenli Tellerin İki Tarafında Birlikte: Krize Kadın Bakışıyla Cevabımız” adlı paneli selamlama konuşması gerçekleştiren Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, pandemi sürecinin toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini artırdığını söyledi. Pandemi mücadelesinde kadınların ön cephede yerlerini aldığına dikkat çeken İncirli, sürecin artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını herkese gösterdiğini belirtti. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınlar olarak barış için, eşitlik için, bugün ve yarınlar için daha iyi bir ülke inşa edebileceklerine inanç belirten İncirli, ilerleyen dönemde toplumlar, kadınlar ve gençler için birlikte çalışacakları iki toplumlu projelerle bütün bu sorunların üstesinden gelebileceklerine inanç belirtti. İncirli, Kıbrıs’ın her yaştan kadınlarını güçlerini birleştirmeye davet etti.

Okburan: Kadına şiddet yüzde 30 arttı

Konuşmasına kadınların pandemi dönemi yaşadığı zorluklardan bahsederek başlayan Kadın Örgütü MYK Üyesi Simge Okburan, kapanma döneminde kadınların ev içi emek ve bakım görevlerine haftada 60 saat harcadığını söyledi. Okburan, pandeminin yarattığı ekonomik daralmadan en çok kadınların etkilendiğini ve işsiz kaldığını, şiddetin yaklaşık yüzde 30 arttığını, kadınların yaşadığı sorunların ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmesinin karar alma organlarındaki cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını ifade etti. Okburan, kadına yönelik hak ihlallerinin insan hakkı ihlali olduğunu ve buna karşı birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kukuma: Kadınlar mücadelelerini daha da artırmalı

Panelde söz alan POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Kukuma da, salgının sona ermesinin ardından kadınların vermiş olduğu çok yönlü mücadeleyi daha da artırmaları gerekeceğine dikkat çekti. Pandemiden dolayı iki toplumlu ortak etkinliklerin de düzenlenemediğini ifade eden Kukuma, her şeye rağmen ortak eylemlerin öncelikleri arasında olmaya devam ettiğini vurguladı. Koronavirüs pandemisinin uzun zamandır insan haklarını askıya almak için fırsat arayanlara olanak tanıdığını belirten Kukuma, “Kadınların maruz kaldığı aile içi şiddet çok arttı. Kadınlar evde çocuklarına bakmak zorunda kaldıkları için işsizlik oranı çok artmıştır. Kıbrıslı kadınlar olarak yurdumuzun yeniden birleşmesi için mücadele etme görevimiz var” ifadelerini kullandı.

Kalopsidiotou: Kadınları mağdur eden politikalara karşı direnmeliyiz

POGO Kadın Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Stavri Kalopsidiotou da, kadınlara eşit olmayan muameleyi yoğunlaştıran bu kriz zamanlarında kadınların mağdur olmalarına yol açan politikalara Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bütün ilerici kadınları hep birlikte kararlılıkla karşı çıkmaları gerektiğinin altını çizdi. Kadınların özgürlük için verdikleri mücadeleye perspektif kazandırılması gerektiğini de belirten Kalopsidiotou, hem küresel düzeyde hem de Kıbrıs’ta mevcut yapısal krizi artırdığını söyledi.