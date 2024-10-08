CTP: "Saray'da Töre'yi ikna için mesai harcanıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis’in halen açılmaması ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sn. Tatar’ın dönüşü ile birlikte vekâlet sorunu da ortadan kalktı ama sebebin bu olmadığı ortaya çıktı. Bu saygısızlık bize değil halkımızadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Meclis 25 saat 25 dakikadır Meclis Başkanı seçimini bekliyor.

Şimdi de Sn. Töre’yi ikna için Saray’da mesai harcandığı söyleniyor.

Meclis’i değil yalnızca, demokrasiyi de kilitlediler.

Sn. Tatar’ın dönüşü ile birlikte vekâlet sorunu da ortadan kalktı ama sebebin bu olmadığı ortaya çıktı.

Bu saygısızlık bize değil halkımızadır.

İradeyi sahibine teslim etmedikleri her dakika hepimizin kaybıdır.”

CTP Genel Başkanı Erhürman:

“Meclis halen toplanmadı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın park açılışı ziyaretini yarım bırakıp adaya dönmesine rağmen Meclis’in halan açılmadığının altını çizdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, dünden beri yaşanan krizin 29 milletvekili bulunan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Meclis Başkanlığı için kendi gösterdiği adaylara 26 oy bulunmaması olduğunu hatırlattı.

CTP liderinin açıklaması şöyle:

“Dün akşam Sn. Töre Meclis'teydi. Meclis açılmadı.

Bugün Sn. Tatar kendi deyimi ile "Meclis'i açma krizi" dolayısıyla seyahatini yarıda kesip adaya döndü. Döneli bir saat kadar olmuştur herhalde! Ama Meclis hala açılmadı.

İkna süreçlerinin devam ettiği söyleniyor. Memleketin en üst düzey yetkilileri "kriz çözmek" için insanüstü bir çaba harcıyor!

Kriz ne? 29 milletvekili olan "hükumet"in kendi gösterdiği adaylara verecek 26 oyu bulamaması. Onu geçtim oylamayı başlatmak için Meclis'i açamaması.

Hiç kimse telaşlanmasın. Ülkemizin en üst düzey yetkilileri bu sorunu eninde sonunda çözüp hepimizi bu "doğal afet"ten kurtaracak, huzur ve güven ortamını tesis edecek yolu bulacaklardır elbette!”