CTP PM, Genel Sekreter ve MYK seçimi gündemiyle toplandı
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kurultay sonrası belirlenen yeni Parti Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kurultay sonrası belirlenen yeni Parti Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.
Parti Meclisi, bugünkü toplantısında genel sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçecek.
Seçim, elektronik oylama sistemiyle yapılacak.
CTP Genel Sekreterliği için üç isim aday olmuş durumda.
Mevcut genel sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli...
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