CTP-PM aday adayları ve kontenjan adayları için toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçime yönelik "milletvekili aday adaylarını ve kontenjan adaylarını" ele alacak.

Bu akşam toplanacak parti meclisinde adaylık için başvuru yapanlar değerlendirilecek ve aday adayları ile kontenjan adayları görüşülecek.

Milletvekili adaylığı için partilerine çok sayıda başvuru olduğunu belirten Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bu akşam aday adaylığı başvuranlarının değerlendirilmesi ve onaylanması için Parti Meclisi’nin toplanacağını aktardı. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sorakın “Bugün başvuruları PM’ye götüreceğiz ve onaylan kişileri 'aday adayı listesi' olarak 11 Aralık’ta aday olmak üzere kurultaya götüreceğiz. Esas adayları ve sıralarını 11’inde belirleyeceğiz" dedi.