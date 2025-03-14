CTP Piyangosu’nun talihlisi BMW aracı teslim aldı

Tozlu hava Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek

"Personel eksikliğinden dolayı halk verimli ve kaliteli hizmet alamıyor"

İthal elma, armut ve çeri domateslerde kalıntı

Akansoy: Kıbrıs sorununu çözümü, bölgenin istikrarı için de çok önemlidir