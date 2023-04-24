CTP piyangosu bugün çekiliyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi, bugün gerçekleştiriliyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi, bugün gerçekleştiriliyor.
Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı 24 Nisan’a ertelenen 52’nci kuruluş yıldönümü çekilişi, Noter Nurten Halimoğlu huzurunda saat 17.00’de çekilecek.
40 adet büyük ödülün verileceği çekiliş, Piyangolar Birimi’nin kullandığı cihazın BRTK’da olması nedeniyle BRTK stüdyolarında gerçekleştirilecek.
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