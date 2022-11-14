CTP-PEMER, ilk eğitimini “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı dersle düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti İçi Eğitim Merkezi (CTP-PEMER), yerelden genele Kıbrıs Türk halkını ileriye taşıyacak ve dünya ülkeleriyle bütünleştirmesi gerekliliğinden hareketle, yeni dönemdeki “İlk Ders” etkinliğini “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adıyla gerçekleştirdi.

İnteraktif bir eğitim formatında organize edilen etkinlikte CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu anlayış, gerçekleştirdiği dönüşüm ve vizyon katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte CTP’nin ilk Belediye Başkanı Mehmet Kim ve CTP’nin ilk Belediye Encümeni Hüseyin Latif’e plaket takdim edildi. Mehmet Kim’e plaketi Genel Sekreter Asım Akansoy tarafından verilirken, Hüseyin Latif ise plaketini Eğitim Sekreteri Fide Kürşat’tan aldı.

Panelde, Genel Sekreter Asım Akansoy, Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli konuşma yaptı.

Gönyeli Belediyesi’nin Konferans Salonu’nda düzenlenen “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı derse milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

AKANSOY: PEMER’İN ÇALIŞMALARI SEÇİMDEN SONRA DA DEVAM EDECEK

Genel Sekreter Asım Akansoy, “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı dersin öncesinde konuşma yaptı. Kurultaydan sonra göreve gelmelerinin ardından PEMER’in faaliyetlerine başlaması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akansoy, ilk dersin de bu sayede gerçekleştiğini belirtti. CTP’nin her konuda öncülük yapma sorumluluğunu üstünde taşıdığını ifade eden Akansoy, “Gerek dünyadaki gelişmelerin gerekse tereddüt ve bunalım çağının ortadan kalkıp, mücadelenin daha da büyütülmesi adına inanıyoruz ki PEMER özellikle yerel çalışmalarından sonra kendi çalışmalarını daha da artıracaktır” dedi. PEMER’in demokrasiyi, eşitliği, Kıbrıs Sorununu, emek mücadelesini çok daha ileriye taşıyacak, çok daha tartışmalarla gündemi belirleyeceğini belirten Akansoy, partinin PEMER’e ihtiyaç duyduğunu, PEMER’in bu çalışmalarının seçimden sonra da artarak devam edeceğini vurguladı.

ÖZSAĞLAM: BU ÜLKEYE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GETİREN PARTİ CTP’DİR

CTP Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK Üyesi Muhittin Tolga Özsağlam, bu ülkeye sosyal belediyecilik anlayışını getiren partinin CTP olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. 2000’li yılların başından itibaren CTP’nin belediyelerde etkinliğini artırmaya başladığını belirten Özsağlam, mali disipline çok önem verdiklerini ve CTP’li belediyelerin harcamalarının kalem kalem nereye gittiğini herkesin bildiğini ifade etti. Hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışı benimseyerek yola devam ettiklerinin altını çizen Özsağlam, bunun en iyi örneğinin de pandemi döneminde ortaya çıktığını söyledi. Özsağlam, yeni dönemde hem çevreci, hem de yenilenebilir enerjiyi hayata geçirmek için çalışacaklarını, bunun için de akıllı şehir projesini gündeme aldıklarını kaydetti. Özsağlam, teknolojiyle buluşan kentler yaratacaklarını söyledi.

BENLİ: BİZ, DÜRÜST VE ADİL YÖNETİM ANLAYIŞIYLA BELEDİYEYİ YÖNETTİK

PEMER’in düzenlediği derste konuşma yapan Gönyeli Belediye Başkanı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, 16 yıl önce göreve geldiğini hatırlattı ve bu süreçte dürüst ve adil yönetim anlayışıyla belediyeyi yönettiklerini belirtti. Hukukun üstünlüğünü benimsemek ve buna göre hareket etmek gerektiğinin altını çizen Benli, herkese eşit davranmaktan alınacak güçle siyasi istikrarı sağlamak gerektiğini kaydetti. Güven tesis eden bir yapıda olunması gerektiğinden bahseden Benli, “Halk size baktığında o güveni hissetmesi lazım” dedi. Ülkeyi çökerten zihniyetin “Merak etme hallederiz” zihniyeti olduğuna vurgu yapan Ahmet Benli, kurala göre hareket edilmesi gerektiğini, kendilerinin de hizmet süresi içinde bu anlayışla ilerlediklerini söyledi. Güçlü bir belediye yaratmanın önceliklerinden bahseden Benli, “Bunun da başlangıcı halkın verdiği kaynakları verimli kullanmaktır. Bizim yegane farkımız idealist olmak ve gerçek hedeflerle yürümektir. Güneyi yakalamak ve Avrupalı olmak gibi hedeflere varmak bizim ülkemizde çok da uzak değildir” ifadelerini kullandı.

SARIÇİZMELİ: ÜLKENİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI CTP’DİR

Mehmetçik Belediye Başkanı ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, CTP’nin yerel yönetim vizyonunun dünyayla birlikte hareket etme, dünyadaki belediyecilik çalışmalarının içinde yer alma üzerine kurulduğunu söyledi. Kendilerinin de bunun bir parçası oldukları için bu faydalarından yararlandıklarının altını çizen Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow’a üye olduğunu anımsattı. Ülke sınırları içerisinde Cittaslow üyeliğinin de ilk olarak 2013 yılında Yeniboğaziçi’nin o dönemki CTP’li Belediye Başkanı Cemal Biren tarafından kazanıldığını anımsatan Sarıçizmeli, sırasıyla Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerinin de bu üyeliği kazandığını söyledi. Sarıçizmeli bu üyeliklerin, CTP’nin sadece ülkeyle sınırlı kalmayan, dünyaya açılan vizyonunun büyük bir kanıtı olduğunu ifade etti.

ÖZTAŞ: FARKLI BELEDİYELER YARATTIK

“Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı derste konuşma yapan Geçitkale Belediye Başkanı ve Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş da, geride kalan görev süreleri içerisinde farklı belediyeler yarattıklarını söyledi. Geçitkale Belediyesi’ni devraldıkları ilk dönemden örnekler veren Öztaş, henüz ilk ay dolmadan belediyeye icra geldiğini anımsattı. Yarım bir çöp arabasıyla 6-7 bölgeye birden hizmet verdikleri dönemlerden geçtiklerini aktaran Öztaş, “Şimdi 6-7 tane çöp arabamız var, araç filomuzu genişlettik ve başka bölgelere ödünç verebiliyoruz” dedi. Geçitkale Belediyesi sınırlarında çoğulcu demokrasi anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Öztaş, kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi gençlik meclisi olan bir belediye yarattıklarını söyledi. Şu an yaşam ve üretim atölyelerine sahip olduklarını ifade eden Öztaş, “Biz de işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Eğer bir şeyler başarıp bu partiye bir şeyler katabilmişsek, ne mutlu bize” şeklinde konuştu.