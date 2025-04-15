CTP Parti Meclisi “genel sekreter” ve MYK gündemiyle toplanıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), genel sekreter ve MYK’yı belirlemek için bugün saat 19.00’da genel merkezde bir araya geliyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), genel sekreter ve MYK’yı belirlemek için bugün saat 19.00’da genel merkezde bir araya geliyor.
Genel sekreter adaylık başvuruları seçim sırasında yapılacak. Seçimde birden fazla aday olması halinde oylama kapalı usulle gerçekleştirilecek.
İlk turda salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak. Genel sekreterin ardından, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de belirlenecek.
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Etiketler : Cumhuriyetçi Türk Partisi