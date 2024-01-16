Ertuğrul SENOVA

Olası bir erken genel seçimde, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez Meclis aritmetiği iki siyasi partiden oluşabilir…

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi tarafından yayınlanan Kasım 2023’e ait kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre Meclise girmek için gereken yüzde 5’lik barajı sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) geçebiliyor.

6 farklı ilçede, 1000 kişiyle gerçekleştirilen ve yüzde 3’lük yanılma payı olduğu belirtilen araştırmaya göre “bu hafta seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirdiniz” sorusuna en fazla “CTP” yanıtı verildi, ikinci sırada ise UBP yer aldı.

Araştırmada, herhangi bir isim verilmeden "KKTC'nin Cumhurbaşkanı ve dünyada Kıbrıslı Türkleri temsil edecek lider olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna en fazla “Tufan Erhürman” yanıtı verildi. İkinci sırada ise Ersin Tatar yer aldı.

“En önemli sorun sizce nedir?” sorusunun da yer aldığı ankete göre toplumun en fazla önemsediği sorunlar; ekonomi, Kıbrıs sorunu ve göç.

Anket sonuçlarını YENİDÜZEN’e yorumlayan Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Genel Koordinatörü, akademisyen Ahmet Aslım, “Halk, sorunlarının, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte çözüleceğini düşünüyor. Ancak bunun mevcut şartlarda mümkün olmadığını görüyor ve acil sorunlara yöneliyor” dedi.

Özellikle Türk Lirası kullanımı ve kamusal hizmetlerin, “acilen çözüm arayan sorunlar” arasında başı çektiğini belirten Aslım, “Ancak belirtmek gerek, Kıbrıs sorunu hala daha halkın ‘gizli’ gündemi” dedi.

Gerek siyasi, gerekse de ekonomik durumun Kıbrıslı Türkleri memnun eden bir noktada olmadığını belirten Aslım, “Toplum, mevcut gidişatın devamını istemiyor, yeni bir rota arıyor” yorumunu yaptı.

Anketten dikkat çeken veriler

Birinci parti CTP, 2 parti dışında yüzde 5’lik barajı geçen yok

Kasım 2023’te gerçekleşen ankete göre katılımcılara “bu hafta seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirdiniz” sorusu soruldu. Büyük çoğunluk “CTP” yanıtını verdi, ikinci sırada ise UBP yer aldı. Diğer partiler ise yüzde 5’lik barajı geçemedi…

Yine ankete göre, mevcut seçim sistemine göre Meclise iki siyasi partinin girmesi durumunda, mevcut veriler incelendiğinde CTP’nin tek başına iktidara geleceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığında en fazla kabul gören isim Tufan Erhürman

Ankette, herhangi bir isim verilmeden "KKTC'nin Cumhurbaşkanı ve dünyada Kıbrıslı Türkleri temsil edecek lider olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu da yer aldı.

Sonuçlara göre en fazla kabul gören isim Tufan Erhürman oldu. İkinci sırada ise Ersin Tatar yer aldı.

En önemli sorun “Kıbrıs sorunu, ekonomi ve göç”

“En önemli sorun sizce nedir?” sorusunun da yer aldığı ankete göre toplumun en fazla önemsediği sorunlar; ekonomi, Kıbrıs sorunu ve göç.

Ankete göre en fazla dillendirilen sorunlar alım gücünün düşmesi ve Kıbrıs sorunu. İkinci sırada ise temel ihtiyaçları karşılayamamak ile gençlerin göç etmesi yer alıyor.

Toplumun sadece yüzde 25’inin “TL kullanılmaya devam edilmesi” yönünde görüş bildirdiği ifade edilen ankete göre, en fazla ihmal edilen kesimin gençler olduğu düşünülüyor. Göç, en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Dikkat çekilen ve “acilen çözülmesi gerektiği” ifade edilen bir diğer sorun ise sağlık, eğitim, ulaştırma gibi konuları içeren “kamusal hizmetler” oldu.

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Genel Koordinatörü Ahmet Aslım:

“Kıbrıs sorunu hala daha halkın ‘gizli’ gündemi”

Anket sonuçlarını YENİDÜZEN’e yorumlayan Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Genel Koordinatörü, akademisyen Ahmet Aslım, “Halk, sorunlarının, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte çözüleceğini düşünüyor. Ancak bunun mevcut şartlarda mümkün olmadığını görüyor ve acil sorunlara yöneliyor” dedi.

Özellikle Türk Lirası kullanımı ve kamusal hizmetlerin, “acilen çözüm arayan sorunlar” arasında başı çektiğini belirten Aslım, “Ancak belirtmek gerek, Kıbrıs sorunu hala daha halkın ‘gizli’ gündemi” dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir takım gelişmelerin yaşanması halinde halkın dikkatinin, yeniden Kıbrıs sorununa döneceğini söyleyen Aslım, “En önemli sorun, Kıbrıs sorunu ama bir ışık görülmüyor” şeklinde konuştu.

“Toplum, yeni bir rota arıyor”

Gerek siyasi, gerekse de ekonomik durumun Kıbrıslı Türkleri memnun eden bir noktada olmadığını belirten Aslım, “Toplum, mevcut gidişatın devamını istemiyor, yeni bir rota arıyor” yorumunu yaptı.