CTP MYK görev dağılımını yaptı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 29’uncu Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 29’uncu Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi.
Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Örgüt Sekreteri: Mehmet Kale Kişi
Mali Sekreter: Ali Karavezirler
Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Ürün Solyalı
Yerel Yönetimler Sekreteri: Muhittin Tolga Özsağlam
Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros
Eğitim Sekreteri: Feriha Tel
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim
Faal Üye: Fazilet Özdenefe
Faal Üye: Bilen Sayılı Bozkırlı
6 Nisan’da gerçekleştirilen 29’uncu Olağan Kurultayın ardından toplanan Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreteri ve MYK üyelerini belirlemiş, Genel Sekreterlik görevine Erkut Şahali’yi getirmişti. CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros da doğal üye olarak yer alıyor.