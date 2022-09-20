CTP MYK görev dağılımını yaptı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 4 Eylül’de gerçekleştirilen 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 4 Eylül’de gerçekleştirilen 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi.
Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Örgüt Sekreteri: Ürün Solyalı
Mali Sekreter: Ali Karavezirler
Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Birol Karaman
Yerel Yönetimler Sekreteri: Muhittin Tolga Özsağlam
Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros
Eğitim Sekreteri: Fide Kürşat
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim
Faal Üye: Fazilet Özdenefe
Faal Üye: Sıla Usar İncirli
4 Eylül’de gerçekleştirilen 28’inci Olağan Kurultayın ardından toplanan Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreteri ve MYK üyelerini belirlemiş, Genel Sekreterlik görevine Asım Akansoy’u getirmişti.
CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Parti Meclisi’nin belirlediği üyeler dışında Kadın Örgütü Genel Başkanı ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı da doğal üye olarak yer alıyor.