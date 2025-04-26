CTP Milletvekilleri, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Meclis’e sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekillerinin, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Meclis’e sunduğu belirtildi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, önergeye bağımsız milletvekillerinin de imza koyduğu ve yasa önerisinin Askerlik Yasası’nda "önemli" değişiklikler öngördüğü belirtildi.

Bedelli askerlik için ödenecek miktarlarda ciddi bir indirim öngörülüyor

Yasa önerisi bedelli askerlik için ödenecek miktarların günün kötü ekonomik koşulları dikkate alınarak 10 brüt asgari ücret yerine 5 brüt asgari ücret olarak düzenlenmesi ve bu bedelin döviz cinsinden de ödenebilmesi seçeneğinin getirilmesini içeriyor. Ayrıca, yasa dönemi içerisinde var olan bedelli askerlik celplerine önceden ödeme yapmış ancak yoklama dönemini bekleyen kişilere eşit davranmak maksadıyla fazla ödedikleri tutarların iadesinin önünün açılması öneriliyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ile, Türkiye Cumhuriyeti’nde uzun süre ve daimi ikamet eden, orada askerlik hizmetini yerine getiren 'KKTC' vatandaşı kişilerin belli koşulları karşılaması durumunda Kıbrıs'ın kuzeyinde askerlikten muaf tutulması öngörülüyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay kaçak veya bakayalar için önemli

Öneri, yoklama kaçağı veya bakaya durumda olanlar için af tanınması ve bunun yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde yapılacak başvurularla geçerli olmasını da içeriyor.