CTP Milletvekili Ürün Solyalı, vicdani ret hakkını Meclis gündemine taşıdı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, GKK bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul toplantısında, Kıbrıs’ta ateşkes koşulları olduğunu belirterek, askerlik konusunun ülkenin gerçekleri çerçevesinde ele alınmasının önemine değindi.

Askerliğin önemli bir göç ve ciddi bir nitelikli çalışan kaybı nedeni olduğunu anlatan Solyalı, bu konunun erken zamanda tüm paydaşlarla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Vicdani ret hakkının da Askerlik Yasası'na adapte edilmesi gerektiğini kaydeden Solyalı, Bedelli Askerlik Yasası’nın da gündemde olduğunu söyleyerek, “Onu tartışırken bunları da o çalışma ortamına koyabilir miyiz?” diye sordu.

Öğretmen Akademisi'nden mezun olan erkekler askere giderken, kadınların işe başladığını ve askerlik görevini yapmayan erkeklerin devlette istihdam edilmediğini anlatan Solyalı, bunların maaş farklarına neden olduğunu söyledi.

GKK’nın koşulları çok zor ve özlük hakları tartışmalı olan uzman personeli olduğunu belirten Solyalı, bu kişilere “40-42 yaşında buradan ayrıl ve sivil görevli ol” dendiğini söyledi ve bunun da ele alınmasını istedi.