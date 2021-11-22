CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: “Seçimle birlikte nelerin üzerinde yoğunlaşmak gerektiği belli”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bütçe yasa tasarısında, 2022’de nelere odaklanmamız gerektiğini gösteren rakamlar olduğunu söyledi.

Uluçay, öngörülen rekor bütçe açığına değindi, “Ocak’taki seçimle birlikte ülkede nelerin üzerinde yoğunlaşmak gerektiği belli” dedi.

Kısa ve orta vadeli plan üzerinde çalışılması gerektiğini de dile getiren Uluçay, ülkeye doğru yönetimin kazandırılmasının şart olduğunu belirtti.

Uluçay, ülkede satın alma gücünün korunmasının farz olduğunu kaydetti.

Marketlerdeki alışverişin sürekli şekilde düştüğünü dile getiren Uluçay, 4 aylık enflasyon oranının yüzde 11 olmasına rağmen, 10 günlük TL’nin Sterlin karşısındaki değer kaybının da aynı oran, yani yüzde 11 olduğunu dile getirdi.