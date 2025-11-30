CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun kardeşi Hüseyin Özuslu hayatını kaybetti.

Polis’in verdiği bilgiye göre bugün saat 08.00 sıralarında, yolda yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Hüseyin Özuslu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, Özuslu’nun ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini belirterek olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.