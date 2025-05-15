CTP Milletvekili Sami Özuslu hastaneye kaldırıldı
Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kapsamında destek amacıyla mahkemede bulunan CTP Milletvekili Sami Özuslu fenalaştı.
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Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kapsamında destek amacıyla mahkemede bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu fenalaştı.
Tansiyon düşüklüğü nedeniyle sağlık durumu bozulan Özuslu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede tüm tetkikleri yapılan Özuslu’nun bir gece müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
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