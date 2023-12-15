CTP Milletvekili Doğuş Derya, Vicdani Ret Yasası’nı Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesinin görüşüldüğü süreçte konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, vicdani rettin dünyadaki tarihsel gelişiminden bahsetti ve temel insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde ve Kıbrıs’ın güneyinde vicdani rettin bir hak olarak tanındığına işaret eden Derya, bu konuda güneydeki mevzuattan, muafiyetlerden ve vicdani ret kriterlerinden bahsetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki vicdani retçilere de değinen Derya, vicdani ret konusunda bir düzenleme yapılıp gençlerin askeri mahkemelerde sürünmesinin önüne geçilmesini istedi.

Derya, bunun bir insan hakkı olarak tanınması ve vicdani rettin kriterlerinin belirlenmesinin mümkün olduğunu da kaydetti.

4’lü hükümet döneminde konuyla ilgili yasada yol kat edildiğini ancak hükümet bozulduktan sonra kadük olduğunu anlatan Derya, 2022’nin aralık ayında yapılan bir araştırmaya katılan gençlerin yüzde 70’inin “ülkeyi terk edecek misiniz?” sorusuna “evet” yanıtını verdiğini belirtti.

“Eğer biz üzerimize düşeni yapmazsak, bir genç arkadaşımız daha vicdani ret hakkını savunduğu için hapse gönderilecek” diyen Derya, “Bunun ardı kesilmeyecek. Bir kişi hapse gönderildikten sonra vicdani retçiler durdu mu? Hayır. Bu temel bir insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Derya, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 15 gün sonra 2024 yılına girileceğini, dünyanın 20’inci yüzyılın başında kabul etmeye başladığı, 1948 yılında temel insan haklarının bir parçası olarak görmeye başladığı bu hakkın bizim ülkemizde var olmaması, bir ayıptır.”

Derya, konuşmasının sonunda, bu konuda kadük olmuş bir yasanın çok küçük dokunuşlarla Meclisten geçebileceğini belirterek, hükümet milletvekillerine destek çağrısı yaptı.