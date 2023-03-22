CTP Lefkoşa İlçesi, görev dağılımını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta düzenlenen 40’ıncı Olağanüstü Kongre’den sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Parti üyelerinin verdiği oylarla yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü dün akşam Devrim Barçın başkanlığında yaptı. Buna göre 40’ın dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:

İlçe Sekreteri: Feriha Tel

Sayman: Hüda Avşaroğlu

Örgütlenme Sorumlusu: Ahmet Güneş

Sosyal Medya, Propaganda, Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu: Mustafa Gürkan

Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ali Alp Kolozali

Dış ilişkiler Sorumlusu: Arif Osum

Eğitim Sorumlusu: Hatice Düzgün

Faal Üye: Eda Aşan

Faal Üye: Dilan Aşan

Faal Üye: Öykü Akcan