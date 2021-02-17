CTP Kıbrıslı Türklerin beklentilerini Spehar’a aktardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Avrupa Birliği’nin Mali Yardım Protokolü haricinde pandemi ile mücadele eden üye ülkelere sağladığı katkıdan Kıbrıslı Türklerin de faydalanması için BM nezdinde girişim başlattı. Genel Başkan Tufan Erhürman ve Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah saat 11.00’de BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son nokta ve gelecek ay BM himayesinde yapılması planlanan gayri resmi 5’li toplantı, AB’nin pandemi sürecinde üye ülkelere yaptığı mali yardımlar ve aşı konusu değerlendirildi.

Kıbrıs sorununda CTP’nin duruşu özel temsilciye aktarıldı

Kıbrıs sorununda diplomatik girişimlerine devam edeceğini geçtiğimiz hafta yayımladığı bildiriyle açıklayan CTP heyeti, Spehar ile gelecek ay yapılması planlanan toplantıyı ele aldı. Erhürman ve Toros, BM himayesinde yapılması planlanan 5+1 gayri resmi toplantıyla ilgili CTP’nin görüş ve tutumlarını Spehar’a aktardı.

“Pandemiyle ilgili mali yardımından Kıbrıslı Türkler de faydalanmalı”

CTP lideri Tufan Erhürman, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı Mali Yardım Tüzüğü’nün haricinde de pandemiyle mücadele eden ülkelere ek kaynak sağladığını, bu kaynaktan Kıbrıs Türk toplumunun da yararlanması gerektiğini Özel Temsilci Spehar’a aktardı. Bu paketin tüm üye ülkelere sağlandığını dile getiren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin de bu paketten yararlanabilmeleri için BM’den AB nezdinde bu konuda girişim yapmasını talep etti.

“Gönderilen aşı miktarı, mutabık kalınan miktarın çok altında”

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede aşının önemine işaret eden Genel Başkan Tufan Erhürman, bu konudaki görüşlerini de Elizabeth Spehar’a aktardı. Şu ana kadar AB’den Kıbrıs’a 57 bin dozluk aşı gönderildiğini, bunlardan sadece 4 bin 600 dozluk miktarın Kıbrıs’ın kuzeyine teslim edildiği bilgisini aktaran Erhürman, bu rakamın mutabık kalınan yüzde 20’lik oranın çok altında olduğunu Spehar’a söyledi. Erhürman, aşı teslimatlarının hızla gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da, çok yakın bir zamanda 2 bin dozluk Astra Zeneca aşısının ilk dozunun Kıbrıs’ın kuzeyine teslim edileceği bilgisini CTP heyetiyle paylaştı. Spehar, anlaşmaya uygun olarak aşıların süreklilik ve oran miktarında Kıbrıs Türk toplumuna tedariki açısından konunun takipçisi olacağını açıkladı.