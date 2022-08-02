CTP: “Kıbrıslı Türkleri iflasa sürüklemeye çalışan sorumlulardan hesap sorulacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ÜsEl Hükümeti’nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ihalesiz olarak aldığı yakıtın faturasını vatandaşa ödetmeye çalıştığına işaret etti, şaibeli ihalesiz yakıt alımlarının sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Küçük ölçekli işletmelerin elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini de belirten CTP, jeneratör yatırımlarının yapılması, maliyetleri giderecek tedbirlerin alınması, yeşil enerjiye geçilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile temas kurulması, çoklu tarifeye yeniden geri dönülmesi ve uluslararası ihalenin süratle sonuçlandırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada, “CTP iktidara geldiği gün, ihalesiz yakıt alarak hem kurumu hem de Kıbrıslı Türkleri iflasa sürüklemeye çalışan sorumlulardan hesap soracak ve gerektiği durumlarda konuyu yargıya taşıyacaktır” denildi.

CTP’den yapılan açıklama şöyle:

“Gayri meşru UBP-DP-YDP hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz aldığı yakıtın faturasını Kıbrıs Türk halkına ödetmeye çalışıyor. Uzunca bir süreden beridir demokratik ve ekonomik fukaralaşmayla karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk toplumunun üzerine bir de fahiş elektrik fiyatlarının yükü bindirilmek isteniyor. Enerji alanında gerekli yatırımı yapmaktan aciz olan ve kendi yaptığı hataların faturasını her fırsatta halkımıza ödeten bu zihniyet, Temmuz ayı faturalarına yeniden fahiş bir zam yaptı ve halkı fukaralaşma noktasına daha fazla sürükledi.

Bu ağır fukaralaşma karşısında toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmeler, gelen faturaları ödeyemeyeceklerini ve işletmelerinin faaliyetlerini sonlandırmayı düşünmeye başladıklarını belirtmiş, üretim ve üretici de ağır darbe almıştır. Ayrıca bu gayri meşru hükümet, Haziran ayında açıkladığı mini ekonomik pakette engelli maaşı ve sosyal yardım alan yurttaşlara fiyat artışlarının yansıtılmayacağını açıklamış olmasına rağmen, bu kesimin de Temmuz ayı faturaları yüzde 181 zamlı gönderilmiştir.

Yaşanan bu krizden çıkış formülleri ise partimiz tarafından sürekli dile getirilmiştir. Bu bağlamda jeneratör yatırımlarının yapılması, maliyetleri giderecek tedbirlerin alınması, yeşil enerjiye geçilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile temas kurulması, çoklu tarifeye yeniden geri dönülmesi (ilgili bakan da bu tarifeye dönüleceğini açıklamış olmasına rağmen hala somut bir adım atılmamıştır), uluslararası ihalenin süratle sonuçlandırılması ve şaibeli ihalesiz yakıt alımlarının sona erdirilmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıslı Türkler geçmişten bugüne tırnaklarıyla kazıya kazıya bu topraklara tutunmuştur ve sürdürdüğü varoluş mücadelesi bugün ekonomik anlamda sürmektedir. CTP iktidara geldiği gün, ihalesiz yakıt alarak hem kurumu hem de Kıbrıslı Türkleri iflasa sürüklemeye çalışan sorumlulardan hesap soracak ve gerektiği durumlarda konuyu yargıya taşıyacaktır.”