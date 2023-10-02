CTP Kadın Örgütü'nden sosyal politika adımları

CTP Kadın Örgütü, hazırlamış olduğu ‘Sosyal Politikalarda Sorunlar Ve Çözümleri Raporu’ kapsamında LTB Sığınma Evi'ni ziyaret etti.

2023 yılının Nisan ayından itibaren adanın kuzeyinde yaşayan engelli, yaşlı, kadın ve çocuk haklarında yaşanan sorunların hem veri düzeyinde hem de sahada tespit edilmesi için bir dizi çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında CTP Kadın Örgütü, Kamu Hizmeti Komisyonu, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, TOCED imdat hattı, Polis Şiddete Müdahale Birimi ve Çalışma Dairesi başta olmak üzere bir dizi kuruma ziyaret yaptı.

Kadın Örgütü'nün toplanan veriler ışığında hazırlamış olduğu ‘Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu’ kapsamında başlattığı ziyaretlerin adresi bu sefer LTB Sığınma Evi oldu.

Doğuş Derya başkanlığında LTB Sığınma Evi yetkilileri ile görüşen CTP Kadın Örgütü heyeti, 2016 yılından beridir faaliyet gösteren Sığınma Evi'nde barınan kadın ve çocukların durumu, adli yardım, Polis Şiddete Müdahale Birimi ile sağlanan koordinasyon konuları başta olmak üzere birçok konuda görüşme yaptı.

Bu ziyaretlerin yaşlı bakım evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve kreşleri ile devam edeceğini açıklayan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından hazırlamış oldukları raporu basın ve kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.