CTP Kadın Örgütü’nden Güzelyurt’ta ŞÖDAM tanıtımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, CTP’li belediyeler tarafından hayata geçirilen Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri (ŞÖDAM) hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt, merkezlerin işlevini ve başvuru yollarını anlatan broşürleri ilçede dağıtarak tüm halkın bu hizmetlerden haberdar olmasını sağladı.

Broşürlerde, her belediyede hizmet veren ŞÖDAM’ların başvuru telefonları yer alıyor. Şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali olan ve danışmanlık ihtiyacı olan bireylerin başvurabileceği ŞÖDAM’lar sadece kriz anlarında değil, önleyici ve destekleyici hizmetlerle de toplumda önemli bir rol üstleniyor.

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu, bu çalışmanın amacının kadınların yalnız olmadığını göstermek ve şiddetle mücadelede dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurguladı.