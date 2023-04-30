CTP Kadın Örgütü’nden 1 Mayıs mesajı

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında, hükümete birtakım eleştiriler yönelterek, hükümetin, “başta kadın ve genç işsizliği olmak üzere işsizlik oranlarının yükselmesine neden olduğunu, sosyal haklarda yarattığı ciddi kayıplarla, şiddet oranlarını artırarak ülkede demokrasi iklimini telafi edilmesi zor bir erozyona uğratmaya devam ettiğini” savundu.

Derya, “Böylesi bir ortamda 1 Mayıs'a giderken Karl Marx'ın "De te fabula narratur! (Anlatılan senin hikâyendir!) sözünü hatırlamak gerekir. Çünkü yolsuzluktan beslenenlerin yarattığı bu düzene karşı verdiğimiz her mücadele bizim ortak hikâyemizdir. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın eşitlik ve özgürlük mücadelemiz!” ifadelerini kullandı.

“Popülizmle bezenmiş günümüz otokrasileri, hem küresel hem de yerel düzeylerde uyguladıkları neoliberal ekonomi politikalarıyla, emek sömürüsünü derinleştirmeyi, orta sınıfı eritmeyi, geniş toplumsal kesimleri mülksüzleştirmeyi ve yoksulluğu yaygınlaştırmayı, kendi tahakküm politikalarının sacayakları haline getiren bir strateji izlemektedir” diyen Derya, bu yönetimlerin, dünyada olduğu gibi ülkede de yürürlükte olduğu görüşünü savundu.

“Hükümetin yürürlüğe koyduğu protokollerin, ülkede emekçi ve çalışan haklarını yok ettiğini, faaliyet gösteren tüm yaşamsal sektörleri iflasın eşiğine doğru sürüklediğini” ileri süren Derya, “Bu mekanizmanın ürettiği eşitsizlikler, ülkemizde istihdam edilen 3 kişiden sadece 1'inin kadın olduğunu, işgücüne dâhil olmayan nüfusun ise yarısından fazlasının yine kadınlar olduğunu göstermektedir” dedi.