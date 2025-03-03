CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Kongresi gerçekleştirildi: Yeni Başkan Asya İlktaç

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 14. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi ve başkanlık görevine Asya İlktaç getirildi. Kongreye, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Kadın Örgütü MYK üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Örgüt Sekreteri ve milletvekili Ürün Solyalı, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın yanı sıra bölge milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede, ülkenin içinden geçtiği siyasi ve ekonomik süreçler ele alındı. Kongre’de, divan başkanlığına Birsen Altıok, Mine Adalıer ve Müge Evram seçildi. Divan oluşumunun ardından konuşmaların yapıldığı kongrede, faaliyet raporunun okunmasının devamında ise organ seçimleri yapıldı ve kongre tamamlandı.

Mine Karaca’dan başkanlığı devralan Asya İlktaç’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahenk Yılgın Damgacı, Esen Beyköylü, Fatoş Kurucu, Hanife Gafuroğlu, Halide Dalokay, Havva Özkutlu, Kader Fenerci, Özge Akdeniz Aydın.