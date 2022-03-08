'Kadın, Emek, Özgürlük'
CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ‘Birlikte Mücadele’ sloganıyla yürüyor.
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CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ‘Birlikte Mücadele’ sloganıyla yürüyor.
Kalabalık sloganlar, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde yürümeye başladı. Eylemde 'Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması', 'Cinsel, Sınıfsal Sömürüye Son', 'Kadın, Emek, Özgürlük' sloganları atılıyor.
Eylemde 'Kadına şiddete hayır', 'Barikatı Yıkarım Bulaşığı Karışmam', 'Kadın, Emek, Özgürlük', 'Barış Kadınlarla Gelecek', 'Hediye Değil Eşitlik' gibi dövizler dikkat çekiyor.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman da eşiyle birlikte eylemin başlangıç noktasına geldi.
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