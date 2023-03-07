CTP ile bazı sendikalar deprem konusunda görüş alışverişinde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı sendika başkanlarıyla bir araya gelerek “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” konusunda görüş alışverişinde bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre CTP Genel Merkezi'nde yer alan toplantıda Koop-Sen’den Hüda Avşaroğlu, Türk-Sen’den Arslan Bıçaklı, Dev-İş’ten Koral Aşam, KTAMS’tan Güven Bengihan, KTOEÖS’ten Ozan Elmalı, Hür-İş’ten Ali Yeltekin, Kamu-Sen’den Metin Atan ve KTÖS’ten Burak Maviş hazır bulundu.

Söz konusu yasayla ilgili değerlendirme yapma fırsatı yakalayan CTP heyeti ile sendika temsilcileri, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.