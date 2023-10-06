CTP ile AKEL heyetleri bir araya geldi
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet, bugün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun daveti üzerine, Kıbrıs’ın güneyinde sosyal içerikli bir toplantı gerçekleştirdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet, bugün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun daveti üzerine, Kıbrıs’ın güneyinde sosyal içerikli bir toplantı gerçekleştirdi.
Heyette CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer aldı.
Oldukça samimi ve yapıcı geçen görüşmede Kıbrıs Sorununda gelinen son nokta ile adanın kuzey ve güneyindeki son ekonomik gelişmeler ele alındı.
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Etiketler : akel, Cumhuriyetçi Türk Partisi