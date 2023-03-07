CTP heyeti, TDP yetkililerini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yetkililerini kabul etti.

Görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı MYK üyeleri de hazır bulundu.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve beraberindeki heyetin de katıldığı toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası basına açıklama yapılmadı.