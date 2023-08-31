CTP heyeti, Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu’nu ziyaret etti.

Sanayi Odası’nda gerçekleşen görüşmede memleketteki sorunlar ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerin de devam edeceğine dikkat çekildi.