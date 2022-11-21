CTP heyeti Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Lefke Belediye Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Erhürman ile Kaya’ya bazı milletvekilleri ve Lefke İlçe yöneticileri de eşlik etti. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

CTP heyeti ayrıca, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu ile hastanenin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundu.