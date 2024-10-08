UBP-DP-YDP Hükümeti’nin küçük ortağı YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı kriziyle ilgili CTP’yi suçladı.

Meclis bahçesinde kısa bir açıklamada yapan Erhan Arıklı, “CTP hem Meclis’i açmıyor, hem de Meclis açılmadığı için bizi suçluyor” dedi. Seçimin gerçekleşmemesi durumunda Hükümetin Anayasa’yı ihlal edebileceği sorusu üzerine ise Arıklı, “Bunun sorumlusu biz değiliz” diye konuştu.

Meclis Başkanı’nın şu anda hastanede tedavi altında olduğunu hatırlatan Erhan Arıklı, ellerindeki raporu ilettiklerini ve İç tüzük gereği Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Meclis Başkan Yardımcısı buradayken başkası genel kurulu açamaz. Çıkıp Meclis’i niye açmadıklarını açıklamaları lazım. Meclis’i açarlar, nisap sağlanmaz ve seçim yapamazsak o zaman haklılar. Ama Meclis’i açmıyorlar. Geçmişte bu tip şeyler yaşandı. Bunlar demokraside olan şeyler. Şu anda yaşanan Cumhuriyetçi Türk Partisi hem meclisi açmıyor, hem de dönüp bizi suçluyor. Şu anda yapılması gereken şey CTP’nin Meclisi açmasıdır” ifadelerini kullandı.