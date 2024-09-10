CTP, Güzelyurt’ta eğitimle ilgili eylem yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini paylaşmak için bugün Güzelyurt’ta eylem düzenliyor.

Partiden verilen bilgiye göre, "Biz Varız" eylemi için bugün saat 18.30’da Güzelyurt Kütüphanesi önünde (Pizza Vira Yanı) toplanılacak ve Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’ne gidilecek, basın açıklaması da burada okunacak.