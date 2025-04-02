CTP Güzelyurt İlçesi bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Güzelyurt merkez ve bazı köylerde bayram ziyaretleri gerçekleştirdi ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Bayram ziyaretlerine, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi Hasan Altınmakas ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

CTP heyeti Güzelyurt merkezin yanı sıra, Akçay, Aydınköy, Kalkanlı, Serhatköy ve Yayla’da yurttaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Yapılan ziyaretlerde yurttaşların sorunlarını da dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakaladı.