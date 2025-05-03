CTP: "Gözaltı ve davalar kabul edilemez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün altı yurttaşın “İrade Bizde” pankartı açmaları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CTP'nin yapmış olduğu basın açıklması şöyle:

"Polis bugün, herhangi bir hakaret içermeyen ve yalnızca “İrade Bizde” pankartı açan 6 yurttaşımızı gözaltına almıştır. Yurttaşlarımız, polis gözetiminde geçirdikleri dört saatin ardından, kendilerine dörder dava okunarak serbest bırakılmışlardır.

Anayasamızın 32. maddesi, yurttaşların önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız şekilde toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduklarını açıkça belirtmektedir. Bu hak, aynı zamanda ifade özgürlüğünü serbestçe kullanma güvencesini de içermektedir.

Bugün polis tarafından gerçekleştirilen gözaltı işlemi ve devamında getirilen davalar ne demokratik ilkelere ne de Anayasa hükümlerine uygundur. Protesto edilen kişi her kim olursa olsun, polisin görevi tutuklama değil aksine yurttaşların barışçıl gösteri hakkını ve ifade özgürlüğünü güvence altına almak ve onları karşı saldırılardan korumaktır.

CTP olarak, bu gözaltı ve dava uygulamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu olay, gösteri hakkı ve ifade özgürlüğüne yönelik kontrolsüz ve orantısız bir müdahaledir. Bu tür uygulamaların demokratik bir hukuk devletinde yeri olamaz. Bu yaklaşımın Polise duyulan güveni ciddi biçimde zedelediğini vurgulamak isteriz ve Polisin sivil otoriteye bağlı ve özerk yapısı içerisinde kurumsallaşan bir yapıya kavuşmasının zamanıın geldiğinin altını çizeriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi"