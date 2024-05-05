CTP Girne ilçesi Alsancak, İncesu, Malatya ve Ilgaz’ı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi ziyaretlerine devam ediyor.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ve beraberindeki heyet dün, Alsancak, İncesu-Malatya ve Ilgaz bölgelerini ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi. Halkla buluşmaya, iktidar yolunda çözüm önerilerini paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizen CTP Girne İlçe yetkilileri, gerçekleştirdikleri ziyaretlere ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi.



