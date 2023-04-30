CTP Genel Sekreteri Akansoy’dan halka çağrı: “Hade 1 Mayıs’a”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, ülkede yaşayan her bir emekçi ile el ele verebilmek için 1 Mayıs’ta Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyeceklerini belirtti, “CTP üyelerini, sempatizanlarını ve halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Akansoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekonomik krizin gölgesinde kutlandığına dikkat çekti, bundan iki yıl önce COVID-19 pandemisi sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğradığını anımsattı.

Üretimin durması, tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar gibi nedenlerle salgın sonrasında dünya çapında bir enflasyon problemi baş gösterdiğini belirten Akansoy, “Kıbrıs’ın Kuzeyinde TL kullanımından kaynaklanan katmerli bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı baş göstermiştir. Bu koşullar içerisinde emekçilerin alım gücü günden güne düşmektedir” dedi.

Ülke insanının kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemlerin ne yazık ki atanmış hükümet tarafından alınmadığını vurgulayan Akansoy, “Bu yıl Kuzeyden ve Güneyden sendikalarımızın ortaklaşa düzenlediği ve ‘Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet’ temasıyla gerçekleşecek kutlamada bir kez daha emekçilerin haklarının genişletilmesi için omuz omuza olacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceklerini söyleyen Akansoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Emeğin değerini bulması, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. CTP üyelerini, sempatizanlarını ve halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz.”