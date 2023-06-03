CTP Genel Sekreteri Akansoy: “Özgürgün soruşturmasına engel yok”

Ertuğrul SENOVA

Siyasi Partiler Yasası’nda, mali denetimin kolaylaştırılması adına yapıldığı ifade edilen değişikliklerin, “Sayıştay ve Yüksek Mahkeme denetimine takılan siyasi partileri cezalardan muaf tutacağı” iddiasıyla eleştiriliyor…

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan değişikliği, “cezalardan muaf tutulmak için yapılmış bir af” olarak nitelendirdi, özellikle UBP’nin eski genel başkanlarından, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarının, söz konusu değişiklikle örtbas edileceğini öne sürdü.

Eleştiri ve iddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yasada yapılan değişikliğin, Hüseyin Özgürgün’le ilgili soruşturmaya engel olmayacağına vurgu yaparak, “Değişiklik, mahkeme iradesinin ötesinde bir durum oluşturamaz” dedi.

Akansoy, “Özgürgün iddiası dahil benzer iddiaların tümünün araştırılması gerektiğini zaten CTP olarak dile getiriyoruz. Bu düzenlemenin, olayla doğrudan bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Söz konusu değişikliğin Meclis komitesinde, Mecliste temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerin katılımıyla görüşülerek kararlaştırıldığını belirten Akansoy, bir tek Halkın Partisi’nin davet edilmesine karşın toplantılara katılmadığını, görüş belirtmediğini ancak buna rağmen tüm siyasi partilere saldırdığını söyledi.

Akansoy, “Davet edilmesine karşın toplantılara katılmayan ve komitede görüşlerini ifade etmeyen siyasi parti başkanı, herkese saldırıyor, şaibe yaratmaya çalışıyor, zan altında bırakmaya çalışıyor” dedi.

Meclis komitesinin yanı sıra, CTP’nin de Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerle, Siyasi Partiler Yasası kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin istişare toplantıları gerçekleştirdiğini aktaran Akansoy, Halkın Partisi’ni söz konusu istişare toplantılarına davet ettiklerini ancak HP’nin bu toplantılara da katılmadığını belirtti, “Bunun da dışında kalıp, herkese çamur atıyorlar” dedi.

“Bu yöntem, düşmanca bir yöntem” diyen Akansoy, “Üstelik sadece CTP’ye değil; Meclis içi ve Meclis dışı tüm siyasi partilerine karşı düşmanca bir yöntem” diyen Akansoy, “CTP’nin, yapılan düzenlemeyle muafiyet elde ettiği gibi saçma sapan açıklamaları da kesinlikle dikkate almıyorum. CTP her zaman denetime açık, devlet kurumlarının talep ettiği belge ve bilgileri yerine getiren bir siyasi partidir” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Yasa geçtikten sonra Meclis içi ve dışındaki tüm siyasi partiler pratikte sorunlar yaşamaya başladı”

Söz konusu düzenlemeye ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 2015 yılında Siyasi Partiler Yasası’nda ciddi değişiklikler yapıldığını ve söz konusu değişikliklerin Meclisten geçtiğini anımsattı.

Akansoy, yapılan değişikliklerin ardından siyasi partilere ilişkin denetimin, geçmiş yıllardan çok daha sistematik şekilde yapılmasının kararlaştırıldığını ve yasa ile ilgili kimsenin herhangi bir itiraz ortaya koymadığını belirtti.

Ancak sonraki süreçlerde, değişiklik kapsamında; pratikte sıkıntılar ortaya çıkmaya başladığını belirten Akansoy, “Bu sıkıntılar sadece Mecliste bulunan siyasi partileri değil; dışındakileri de rahatsız edecek bir noktaya geldi, partiler arasında gündem olmaya başladı” şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Akansoy, “Bu doğrultuda yeni bir düzenlemeye olan ihtiyaç ortaya çıktı. Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan değişiklik, 4 Kasım 2015 tarihinde Meclisten geçti ama bu tarihten önce kurultayını yapan herhangi bir siyasi partinin denetim sürecine hazır olması için ihtiyaç duyulan düzenlemelere hazırlıksız yakalanmış olması, partilerde usul itibariyle, teknik olarak ciddi sıkıntılar yarattı” ifadelerini kullandı.

“Tüm partiler için teknik bir sorun halini aldı”

Akansoy, “Bundan önce siyasi partiler elbette denetleniyordu. YSK’ya, dönemle ilgili mali raporlarını sunuyorlardı. YSK da Sayıştay Başkanlığı’na iletiyordu. Şimdi hem kurultaydan kurultaya, hem de yıllık dönemler de bu kapsam içine giriyor” şeklinde konuştu.

2015 yılından önce kurultay yapan bir siyasi partinin, kurultaydan kurultaya denetim yaşamasından dolayı, yeni usuller geçiş noktasında zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Akansoy, “Bu, tüm partiler için teknik bir sorun halini aldı” dedi.

“Davet edilmesine karşın toplantılara katılmayan ve komitede görüşlerini ifade etmeyen siyasi parti başkanı, herkese saldırıyor”

Konuyla ilgili Meclis komitelerinde toplantılar gerçekleştirildiğini, Meclis içi ve dışı tüm siyasi partilerin bu toplantılara davet edildiğini belirten Akansoy, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a işaret ederek, “Fakat ne gariptir ki toplantılara davet edildiği halde katılmayan, görüşlerini komitede ifade etmeyen bir siyasi partinin başkanı, herkese saldırarak ve şaibe yaratmaya çalışarak, neredeyse siyaset kurumunu zan altında bırakmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Değişikliğin görüşüldüğü komite toplantılarına Sayıştay, Başsavcılık, 7 siyasi parti ve bağımsız vekiller katıldı”

Söz konusu komite toplantılarına; Sayıştay Başkanlığı, Başsavcılık, CTP, UBP, DP, YDP, YKP, BY, MDP ve bağımsız vekillerin katıldığını ifade eden Akansoy, “Dolayısıyla hem bizzat aranmasına rağmen komite toplantılarına katılmayın, hem görüşlerinizi komitede söylemeyin, hem de herkesi zan altında bırakacak iddialar ortaya atın” diyerek tepki gösterdi.

“CTP’nin istişare toplantılarına da katılmadılar, herkese çamur atıyorlar”

CTP’nin Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerle, yaşanan soruna ilişkin istişare toplantıları da gerçekleştirdiğini aktaran Akansoy, HP’yi de söz konusu istişare toplantılarına davet ettiklerini ancak HP’nin bu toplantılara da katılmadığını belirtti, “Bunun da dışında kalıp, herkese çamur atıyorlar” dedi.

“Bu yöntem, düşmanca bir yöntem… Meclis içi ve dışı tüm siyasi partilerine karşı düşmanca bir yöntem”

“Bu yöntem, düşmanca bir yöntem” diyen Akansoy, “Üstelik sadece CTP’ye değil; Meclis içi ve Meclis dışı tüm siyasi partilerine karşı düşmanca bir yöntem. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. CTP’nin, yapılan düzenlemeyle muafiyet elde ettiği gibi saçma sapan açıklamaları da kesinlikle dikkate almıyorum. CTP her zaman denetime açık, devlet kurumlarının talep ettiği belge ve bilgileri yerine getiren bir siyasi partidir” şeklinde konuştu.

Akansoy, “Siyasetin kurumsal varlığı ve itibarı bizim için önemlidir. Ortaya koydukları argümanları kabul etmek bizim için mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Özgürgün ile ilgili iddialar… “Değişiklikle birlikte iddianın araştırılmasına engel olacak bir konu yok, mahkeme iradesinin ötesinde bir durum oluşturamaz”

Son olarak, yine Özersay’ın, UBP’nin eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün ile ilgili yolsuzluk iddialarının, Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişiklikle örtbas edileceği yönündeki iddiasına yanıt veren Akansoy, “İddianın araştırılmayacağıyla ilgili bir konu yok. Değişikliğin, mahkeme iradesinin ötesinde bir durum oluşturacağını söylemek mümkün değil. Özgürgün iddiası dahil benzer iddiaların tümünün araştırılması gerektiğini zaten CTP olarak dile getiriyoruz. Bu düzenlemenin, olayla doğrudan bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Yasadaki değişiklik neler içeriyor?

Değişikliğin genel gerekçesinde, 2015 yılında yapılan Siyasal Partiler Yasası’nın çağdaş kurallar getirmekle birlikte uygulamada bazı sorunların yaşanmasına sebep olduğu, özellikle Yüksek Mahkeme ve Sayıştayın mali denetimi konusunda yaşanan sorunların şekli hususlarla ilgili olduğu ifade edildi.

Anayasa'ya göre demokratik yaşamın en önemli unsurlarından olan siyasal partileri şekil düzenleme ve format değişikliğinden dolayı zora sokmanın, demokrasinin de toplumun da faydasına olmadığı ifade edildi.

2015 yılından önce mevcut yasaya göre mali kayıtlarını tutan siyasal partilerin 2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultaylarında yeni yasaya göre hazırlık yapıp Yüksek Mahkemeye sunma imkanı bulamadıkları için 2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultay eski yasa kurallarına tabii olacak.

Yasaya göre, makbuzların 5 yıl yerine 10 yıl, elektronik veya dijital olarak saklanabilmesi, mahkemeye karşı sorumlu olan yetkili kişinin değişmesi halinde bunun mahkemeye bildirilmesi, her kişinin kendi döneminden sorumlu olması, mali denetim için uygulanacak bir yıllık sürenin her parti için kendi kurultayından itibaren bir yıl olacak şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Özersay’ın iddiaları neler?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis’te bulunan siyasi partilerin Sayıştay ve Yüksek Mahkeme denetimine takıldıkları, yani mali hesaplarını veremedikleri için yasadaki cezalardan kendilerini muaf tutan bir af düzenlemesi yaptıklarını öne sürdü.

Özersay, söz konusu düzenleme sayesinde, UBP’nin eski genel başkanlarından, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “açıklanamayan banka hesapları” konusunun da denetimden çıkarılacağını ve aklanabileceğini iddia ediyor.