CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Geleceğe odaklanan bir vizyon lazım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasının önemli olacağına vurgu yaptı, “İki bölgeli bir raylı sistem/demiryolu vizyonu üzerinde çalışmak/düşünmek gerek” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Haspolat ve Luricina geçiş noktalarının açılmasının bile çok taraflı konferansa bırakıldığına dikkat çekerek, “geleceğe odaklanan bir vizyon lazım” değerlendirmesini yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Kıbrıs'ta bir zamanlar (İngiliz Sömürge İdaresi döneminde) tren vardı...

Lefke Belediyemiz zorlu bir çalışmayla kalanları bir araya getirdi. İnsanı hüzünlendiren bir görüntü elbette ama bir "açık hava müzesi" fikri var ki önemli.

Güneyde de, kuzeyde de ciddi bir nüfus var artık. Turizm var, yükseköğretim var, ciddi trafik var. Çevrenin korunması, ulaşımın kolaylaştırılması ve güvenli hale getirilmesi, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması önemli.

Güney, AB ile görüşmelerinde zaman zaman gündeme getiriyor konuyu. Finansman kaynağı arıyor. Ama yalnızca güney için tabii. Oysa iki bölgeli bir raylı sistem/demiryolu vizyonu üzerinde çalışmak/düşünmek gerek.

Haspolat ve Luricina geçiş noktalarının açılmasının bile çok taraflı konferansa bırakılmış gibi göründüğü bir dönemde hayal gibi tabii ama sorunları sonuç odaklı bir yaklaşımla çözen ve kısır tartışmaları aşıp çözüme ve geleceğe odaklanan bir vizyon lazım bize.