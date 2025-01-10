CTP Gençlik Örgütü'nden Çevre Sohbetleri: İkinci Ekoloji Buluşması gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü'nün düzenlediği "Ekoloji Sohbetleri: 2. Ekoloji Buluşması" dün akşam Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşti. Çevreye duyarlı bireyleri bir araya getiren etkinlikte CTP Gençlik Örgütü Çevre Politikaları Sekreteri Deniz Miralay'ın açılış konuşması ile başladı. Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ile Çevre Aktivisti Feriha Tel panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Miralay: Yaşanabilir bir çevre mücadelesi geleceğimizin teminatıdır

Deniz Miralay, konuşmasında dünyada ve ülkemizde çevreye verilen zararların, bugünün geçici kazancı uğruna yarınları hiçe sayan yaklaşımların bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Hükümetlerin çevre konusunda gerekli adımları atmaktan çekindiğini vurgulayan Miralay, "Bugün geçici kazançlar uğruna çevreye ve iklime yarınlar yokmuşçasına verilen zararlar, yarınları yaşayacak olan gençlere ve yol açtıkları afetlerden kendini koruyacak gücü olmayan emekçilere indirilmiş darbelerdir" dedi. Miralay, sol değerler altında buluşan gençlerin bu mücadeleyi talancılara inat büyütmesi gerektiğini belirtti.

Bektaş Erhürman: Çevre sorunlarımız kronik hale geliyor

Etkinliğin ilk konuşmacısı, çevre mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs’ın temel çevre sorunlarını ele aldı. Bektaş Erhürman, ülkede sağlığı ciddi şekilde tehdit eden çevre sorunlarının kronik bir hal aldığını belirtti. Konuyla ilgili somut örnekler sunan Nilden Bektaş Erhürman, "Katı atıklarımızın kontrolsüz şekilde bertarafı, atık sularımızın yarattığı kirlilik, elektrik santrallerimizin hava kirliliğine katkısı ve denizlerimizin kirlenmesi gibi çok ciddi sorunlarımız var" dedi. Nilden Bektaş Erhürman, çevre sorunlarının çözümü için güçlü bir siyasi iradeye ve etkili bir çevre yönetimi mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Çevremizin temiz olması, yaşam kalitemizin de yükselmesini beraberinde getirecektir” diyen Erhürman, çevrenin korunması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Tel: Dayanışma ile sürdürülen mücadele, çevreye yönelik tehditlere karşı en etkili çözümdür

Çevre aktivisti Feriha Tel, konuşmasında Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre aktivizminin gelişim sürecini ele aldı. İlk başlarda bireysel gönüllülükle başlayan çevre mücadelelerinin, yıllar içinde örgütlü yapılar haline gelerek daha planlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Tel, çevre örgütlerinin ve gönüllülerin dayanışma içinde verdiği mücadelelerle önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti. Bu kazanımlara örnek olarak, geçmişte Dikmen Çöplüğüne karşı düzenlenen “Dur Demek Lazım” kampanyasını anlattı. Tel, son dönemdeki hükümetlerin çevreye duyarsız yaklaşımı nedeniyle tehditlerin her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. Tel, “Dayanışma ile sürdürülen mücadelenin, çevreye yönelik tehditlere karşı en etkili çözüm yoludur” dedi.